Was eine Arzheimerin wegen ihres Selbstbedienungsschranks erlebt hat, geht auf keine Kuhhaut. Hier muss die Bürokratie weg.

Nina Hahn hat einen Schrank mit selbstgebastelten Keramik-Waren auf ihrem Grundstück aufgestellt. Kunden werden gebeten, bei Entnahme Geld in den Briefkasten zu werfen. Die Einnahmen werden wohl kaum nennenswert sein. Aber: Die Genehmigung hat zwei Ämter beschäftigt, Hahn und den Steuerzahler Geld gekostet und einen Monat gedauert. Ist der ganze Aufwand für dieses Ergebnis denn wirklich nötig?

Man hört seit Jahren die folgenlosen Versprechen der Politik, Bürokratie abbauen zu wollen. Doch in schöner Regelmäßigkeit passiert nichts. Wäre ja Arbeit. Arbeit, die sich wegen der Untätigkeit der höheren Ebenen nun halt andere machen müssen.

Dabei wären Fälle wie der von Nina Hahn doch ein guter Anfang für den Bürokratieabbau. Wäre es so schwierig, einfach eine Marginalitätsgrenze in die Bauordnung oder in andere Regeln zu schreiben, liebe Landesregierung? Denn Regeln sollten für die Bürger da sein, nicht umgekehrt.