Statt seines Autos hatte ein 56-jähriger Fahrer augenscheinlich selbst getankt. Die Polizei bemerkte ihn am Samstagvormittag in Hochstadt am Straßenrand, weil sein Fahrzeug wegen Spritmangels liegen geblieben war. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei ihm. Bereits kurz nach 10 Uhr hatte der Mann einen Atemalkoholwert von 0,5 Promille. Ihn erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.