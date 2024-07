Da er in einen Sekundenschlaf fiel, kam ein 40-jähriger Fahrer am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der A65 im Bereich der Anschlussstelle Landau-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mit seinem Audi die Mittelschutzplanke. Dabei wurde die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt, so die Polizei. Diese bittet Zeugen, sich unter Telefon 06323 9550 zu melden.