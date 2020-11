Ein 27-jähriger Autofahrer hat am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der A 65 bei Landau wegen Sekundenschlafs mehrfach fast einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Augenzeugin den Mann wegen seiner auffälligen Fahrweise. Der junge Mann fuhr laut der Zeugin Schlangenlinien und geriet mehrfach auf die linke Fahrspur. In Höhe der Anschlussstelle Landau-Zentrum sei er mehrmals fast mit anderen Autos kollidiert. Bei Landau-Süd hat die Polizei den Mann angehalten. Den Beamten sagte der 27-Jährige, dass er sehr müde und immer wieder in einen kurzen Sekundenschlaf gefallen sei. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet andere Autofahrer, die durch den Mann gefährdet wurden, sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.