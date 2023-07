Ein 23-Jähriger hat sich bei einem Unfall am Samstag gegen 4.30 Uhr am Kreisel bei der Auffahrt Landau-Mitte leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, kam der junge Mann aus Richtung Offenbach auf den Kreisel zu, fuhr über diesen drüber und blieb im Feld beim Mitfahrerparkplatz stehen. Beim Überfahren des Kreisverkehrs wurde die Ölwanne des Fahrzeugs aufgerissen, das Öl lief aus. Am Fahrzeug entstand laut Polizei Totalschaden. Weil der 23-Jährige angab, kurz eingeschlafen zu sein, wird wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.