Weil er bei einem Sekundenschlaf die Kontrolle über seinen Wagen verlor, verursache ein 18-Jähriger Haßlocher auf der A65 einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, ereignet sich der Unfall am Freitag gegen 5.55 Uhr bei Dammheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Laut Polizeibericht übermannte den jungen Mann der Schlaf, woraufhin er mit seinem Kleinwagen nach rechts von der Straße abkam und ein Straßenschild umfuhr. Durch den Zusammenstoß öffnete sich die Motorhaube des Autos, sodass dem Haßlocher nun gänzlich die Sicht genommen war. Die Fahrt endete schließlich an der linken Leitplanke und somit quasi mitten auf der Autobahn, schildert die Polizei. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme musste die linke Spur der A65 gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei Kandel wurde zur Absicherung und zur Beseitigung von auslaufenden Betriebsstoffen herangezogen.

Nur ausgeruht ans Steuer setzen

An dieser Stelle weist die Polizeiinspektion Edenkoben, die bei Verkehrsproblemen auf der Autobahn zuständig ist, noch einmal darauf hin, dass auch „Schlaftrunkenheit“ strafrechtliche Konsequenzen haben kann. „Setzen Sie sich deshalb nur ans Steuer, wenn Sie sich fit und möglichst ausgeruht fühlen. Bei starker Müdigkeit unterbrechen Sie Ihre Fahrt umgehend, sobald dies gefahrlos möglich ist“, lautet der Appell der Beamten. Ein kurzes „Powernap“ an geeigneter Stelle koste nicht viel Zeit und könne unter Umständen Wunder wirken, um der einsetzenden Übermüdung entgegenzuwirken.