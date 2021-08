Immer mehr deutsche Weinerzeuger widmen sich der Königsdisziplin der Sektherstellung. Zum siebten Mal zeichnet Meiningers Deutscher Sektpreis die besten heimischen Sekte aus traditioneller Flaschengärung aus. Dazu zählen auch Sekte von der Südlichen Weinstraße. An drei Verkostungstagen verkostete die Expertenjury über 500 Sekte, die von 230 Sekterzeugern eingeschickt wurden. In der Kategorie Sortenvielfalt belegt das Weingut Sektgut Destillerie A. Diehl aus Edesheim Platz drei. Mit der Auszeichnung „Sektkollektion des Jahres 2021“ wird auf Basis der Einzelbewertungen der Sekte das beste Gesamtergebnis ermittelt. In dieser Kategorie belegt das Weingut Bernhard Koch aus Hainfeld einen der vorderen Plätze. Alle ausgezeichneten Sekte sowie weitere Informationen zum siebten Meiningers Deutscher Sektpreis gibt es im Internet unter www.meininger.de oder unter www.deutscher-sektpreis.de.