Ein 44-Jähriger hat am Donnerstagabend die Wollmesheimer Höhe in den Ausnahmezustand versetzt. Der mutmaßlich psychisch kranke Mann schoss im Elternhaus, was einen größeren Einsatz von Polizei- und Rettungskräften auslöste. Das Viertel wurde weiträumig abgesperrt. Ein Krimi mit reichlich Gesprächsstoff auch am Tag danach.

Wenn Leute weder rein aus ihren Häusern noch raus dürfen und überall Absperrungen, Blaulicht und Uniformierte zu sehen sind, dann ist Gefahr in Verzug. Das rund