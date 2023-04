Es ist ein Vorgang, der in seiner Absurdität schwer zu greifen ist: Die Landauer Geschäftsfrau Gabriele Seibel hat die Petition des hiesigen Regionalverbands des Vereins Stadtbild Deutschland zur Seibel-Ruine unterzeichnet. Das teilt der Vorsitzende Mario Albers mit. Zur Einordnung: Seibel gehört das als „Seibel-Ruine“ bekannte im Verfall befindliche Gebäude am Stiftsplatz. Die Petition soll Druck auf die Eigentümer ausüben, den Bau entweder zu sanieren oder zu verkaufen. Wörtlich heißt es: „Mit Ihrer Unterschrift appellieren Sie an den Eigentümer, die Gebäude zeitnah fertigzustellen oder – um das zu ermöglichen – sie an die Stadt bzw. einen geeigneten Investor zu verkaufen.“ In anderen Worten: Seibel appelliert nun an sich selbst, das Gebäude endlich zu sanieren oder abzutreten. Man fragt sich unter anderem, ob sie das Schriftstück gelesen hat.

Einen Versuch ist es wert

Albers berichtet weiter in der Mitteilung, dass es am Dienstag ein vertrauliches Treffen mit Seibel gegeben habe. „Wir wollen in der Sache vermitteln, damit eine Eskalation doch noch vermieden und die Sanierung zeitnah möglich wird. So, wie es auch den Zielen unserer Petition entspricht“, kommentiert der Vorsitzende des Regionalverbands. „Wir wollen als ehrliche Makler agieren.“ Einen Erfolg könne niemand garantieren, das hänge von der Kompromissbereitschaft beider Seiten ab. Einen Versuch sei es jedoch allemal wert.

Zuletzt hatte Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) mit Androhung der Verhängung eines Baugebots den Druck auf Seibel verschärft.

Die Petition wurde laut Albers bereits von mehr als 1200 Landauer Bürgern unterzeichnet. Sie ist im Netz unter dem Kurzlink bit.ly/43bW2Jj zu finden.