Seit der jüngsten Meldung am Freitag sind in der Südpfalz 1108 Neuinfektionen mit Corona nachgewiesen worden, 503 im Landkreis Südliche Weinstraße, 391 im Kreis Germersheim und 214 in Landau bestätigt. Das haben die beiden Kreisverwaltungen und die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt. Die Inzidenzen (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) liegen nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes bei 1330,2 im Kreis Germersheim, 790,7 an der Südlichen Weinstraße und 773,3 in Landau. Der Landeswert beträgt 1064,2.