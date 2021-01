Die Pfarrei Mariä Himmelfahrt Landau hat über 3000 Segenstüten mit Aufklebern für die Haustür verpackt und wird sie in den nächsten Tagen an die Haushalte in der Pfarrei verteilen. Die Sternsinger können ja in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus ziehen. Spenden werden allerings gesammelt. Seit vielen Jahren unterstützen die Gemeinden der Pfarrei zwei Projekte: ein Aidswaisenprojekt in Kenia, das von Sr. Genevieve geleitet wird, und ein Straßenkinderprojekt „Comviva“ in Brasilien, das Beate Kästle-Silva in fast 30 Jahren aufgebaut hat.

