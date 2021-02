Am Sonntag, 14. Februar, 19 Uhr überträgt die Pfarrei Mariä Himmelfahrt aus der Landauer Marienkirche eine besondere Segensfeier für Verliebte. Anlass ist der Valentinstag. Dekan Axel Brecht, Gemeindereferentin Bärbel Grimm, Gemeindereferent Artur Kessler, Sozialreferentin Susanne Poerschke und Kaplan Dominik Schindler regen an, sich an dem Abend Zeit für einander zu nehmen und das gemeinsame Leben unter den Segen Gottes zu stellen. Musikalisch gestaltet Dekanatskantor Horst Christill (Flügel) und Susanne Ermshaus (Gesang) die Feier, die von Benedikt Ockel gestreamt wird.

Eingeladen mitzufeiern sind nicht nur alle (frisch) Verliebten zuhause auf der Couch, sondern auch alle, die dankbar auf ihre Beziehung zu Gott und den Menschen schauen können.

Termin