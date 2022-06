Weil ihm die notwendige Thermik fehlte, ist ein Segelflieger am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr auf einem Feld nordöstlich des Friedhofs in Kirrweiler gelandet. Bei der Landung sei niemand verletzt worden, auch sei kein Sachschaden entstanden, erklärte die Polizei Edenkoben auf Nachfrage. Laut Augenzeugen hatte ein Bauer mit einem Traktor geholfen, das Flugzeug an den nächstgelegenen Feldweg zu schleppen. Dort holte es der Flugsportverein Akaflieg Karlsruhe ab, dem das Fluggerät gehört. Der Pilot hatte aufgrund der schlechten Windverhältnisse versucht, weit weg von Straßen und Wegen das Flugzeug auf den Boden zu bringen.