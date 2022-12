Noch bis Mittwoch, 21. Dezember, 20 Uhr, ist der Nikolausmarkt auf dem Rathausplatz geöffnet. Doch was passiert nach Ende des Markts mit den rund 400 Tannenbäumen, die den Festplatz zieren? Das Team des Büros für Tourismus um Geschäftsführer Bernd Wichmann und Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn hat beschlossen, diese nicht wegzuwerfen, sondern an die Frau oder den Mann zu bringen. Die Bäume werden am Mittwoch, 21. Dezember, von 19 bis 21 Uhr für fünf Euro das Stück auf dem Rathausplatz verkauft. Es handelt sich größtenteils um Nordmanntannen mit bis zu zwei Metern Höhe. Der Erlös geht an die Zooschule Landau. Die Stadt weist darauf hin, dass der Rathausplatz wegen des Abbaus des Nikolausmarkts nicht mit dem Auto angefahren werden kann. Wer einen Baum abholen möchte, wird gebeten, die regulären öffentlichen Parkplätze zu nutzen.