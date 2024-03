Ein sechsjähriger Junge ist am Montagabend in Annweiler von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, ging er mit seiner Mutter an der Querungshilfe in Höhe des Hohenstaufensaals über die Straße. Eine 42-Jährige, die von der Saarlandstraße aus kam, übersah das offensichtlich und fuhr das Kind an. Der Junge wurde zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße geschleudert. Die gute Nachricht: Der Sechsjährige verletzte sich wohl nicht ernsthaft. Zur Beobachtung kam er dennoch über Nacht ins Krankenhaus.