Die Polizei hat am Sonntag in den Morgenstunden Radfahrer im Landauer Stadtgebiet kontrolliert und einige „verkehrserzieherische Gespräche“ geführt, wie es hieß. Dem Fahrverhalten und der Sichtbarkeit im Straßenverkehr galt das Hauptaugenmerk. Es habe sich nicht um eine konzertierte Kontrolle gehandelt, vielmehr seien Radler angehalten worden, wo man sie angetroffen habe. Sechs der sieben Radfahrer handelten sich einen Rüffel ein. So hätten zum Beispiel die vorgeschriebenen Reflektoren in den Speichen gefehlt oder der Fahrer habe keinen Helm getragen. Das sei zwar keine Pflicht, empfiehlt sich aber laut Polizei zum eigenen Schutz, vor allem auf E-Bikes.