Seit den letzten Meldungen der Gesundheitsämter am Freitag sind in der Südpfalz sechs weitere Covid-19-Infizierte registriert worden, einer in Landau und fünf im Kreis Germersheim. Nach Auskunft des Landesuntersuchungsamtes liegt der Inzidenzwert auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen in Landau bei 4,3, im Kreis Südliche Weinstraße bei 0,9 und im Kreis Germersheim bei 6,2.