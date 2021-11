Völlig unbehelligt zog laut Polizei in der Nacht zum Sonntag zwischen 0.10 Uhr und 1.45 Uhr eine Gruppe von sechs Männern durch mehrere Straßenzüge in Landau und hinterließ eines Spur der Verwüstung. Im Bereich Horststraße, August-Croissant-Straße, Zum Queichanger, Ostbahnstraße und Schlachthofstraße beschädigten sie Straßenschilder, warfen ein Motorrad um, traten die Außenspiegel an mehreren Autos ab und stießen mehrere große Blumenkübel um. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Geschädigte können sich mit der Polizei Landau in Verbindung setzen. Die Polizei bitte aber auch Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben, sich unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.