[aktualisiert 18 Uhr] Gleich vier Versammlungen gegen die Maskenpflicht in Schulen, auf öffentlichen Plätzen und bei Demonstrationen sind bei der Landauer Stadtverwaltung für Samstag angemeldet worden. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Beginnen sollen drei Demos um 10 Uhr in der Landauer Innenstadt. Die Anmeldungen für diese glichen sich im Wortlaut. Die vierte Demo soll bereits um 9 Uhr starten. Erwartet werden laut Stadt pro Kundgebung circa zehn Personen. Es sind Märsche durch die Innenstadt geplant. Enden sollen die Versammlungen gegen 14 Uhr. Eine fünfte Kungebung mit dem Titel „Gegen Faschismus – wehret den Anfängen“ soll bereits um 8 Uhr in der Landauer Innenstadt starten und um 10 Uhr enden. Angemeldet sind zehn Teilnehmer. Die sechste Kundgebung beginnt um 11 und endet um 17 Uhr. Geplant ist ein Infostand und Aufzug. Der Anmelder fordert die Wiedereröffnung der kulturellen Betriebe sowie die Aufhebung des Lockdowns für Gastronomie, Freudenhäuser und die Eventbranche.