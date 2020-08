Die Corona-Fallzahlen in der Südpfalz sind seit Mittwoch, 12 Uhr, um drei registrierte Infizierte gestiegen. Aktuell gibt es an der Südlichen Weinstraße drei bekannte Fälle in der Verbandsgemeinde Offenbach und je einen in den Verbandsgemeinden Annweiler und Edenkoben. Damit steigt die Zahl der positiv getesteten Südpfälzer auf 439. Im Kreis Germersheim sind noch neun Kranke verzeichnet, sechs davon erst seit Dienstag. Elf Südpfälzer sind im Zusammenhang mit Corona gestorben.