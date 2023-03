Die Landauer Polizei hat bei einer Kontrolle der noch recht neuen Einbahnstraßenregelung in der Reduitstraße am Mittwoch zwischen 22.15 und 23.15 Uhr sechs Autofahrer beim Fahren entgegen der Fahrtrichtung erwischt. In der Innenstadt wurden im Februar vier Straßen teilweise als Einbahnstraßen ausgewiesen. Die unangekündigte plötzliche Veränderung hatte für Ärger in der Stadt gesorgt.