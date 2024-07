Sebastian Lorig wird ab 1. Oktober neuer Vorstandsvorsitzender des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL). Der 41-Jährige ist derzeit noch als stellvertretender Verbandsdirektor und Bereichsleiter Technik beim Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier tätig. Loring folgt auf Bernhard Eck, im Landau Februar verlassen hat und in Mainz eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit rund 450 Mitarbeitern für die Abfallentsorgung der Landeshauptstadt und des Kreises Mainz-Bingen aufbaut.

Lukas Hartmann, Vorsitzender des EWL-Verwaltungsrats, betont in einer Mitteilung, Loring sei mit seiner langjährigen Erfahrung in kommunalen Betrieben und in der Privatwirtschaft, sowohl im Inland als auch im Ausland, die ideale Besetzung für diese wichtige Aufgabe. „Der EWL muss große Aufgaben bewältigen, die uns Klimakrise, Energiewende und Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft stellen.“

Leidenschaft für die Pfalz

Sebastian Lorig hat an der TU Kaiserslautern Bauingenieurwesen studiert und schon während des Studiums in der Zentralen Abfallwirtschaft der Stadt gearbeitet. Anschließend war er bei einem national und international agierenden Pfälzer Entsorgungsunternehmen tätig, zuletzt als Geschäftsführer der Unternehmenstöchter in Serbien und Kroatien. 2016 ging er als Werkleiter des städtischen Wirtschafts- und Servicebetriebs nach Pirmasens, bevor er nach Trier wechselte.