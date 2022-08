Ein 33-Jähriger aus Landau ist am Freitag gegen 16.20 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Xylanderstraße in Richtung Reiterstraße gefahren. In einer Rechtskurve im Übergang zur Reiterstraße wurde er von einem Pkw erfasst und stürzte. Durch den Sturz zog sich der E-Scooter-Fahrer eine Schlüsselbeinfraktur zu. Wie die Polizei berichtet, hätten mehrere Zeugen, die in einem nahe gelegenen Restaurant saßen, den Zusammenstoß beobachtet. Sie seien dem Verletzten zu Hilfe geeilt. Der Pkw-Fahrer fuhr davon, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise zum flüchtigen Fahrer und dessen Fahrzeug unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.