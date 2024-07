Zu einem Science Slam lädt die RPTU Kaiserslautern-Landau für Donnerstag, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), in den Gloria-Kulturpalast ein. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni präsentieren auf unterhaltsame Weise in wenigen Minuten ihre Forschung.

Nach jedem Vortrag gibt es eine offene Fragerunde, in der das Publikum direkt mit den Forschenden interagieren kann. Am Donnerstag treten auf: Marco Cavallaro vom Institut für Philosophie, Annika Pick, Doktorandin der Chemie, Lars Henk und Jan Theis, beide aus der Romanistik, Rebecca Froese, Vertretungsprofessorin für Humangeographie mit Schwerpunkt Mensch-Umwelt-Interaktionen, Maryam Arabshahi vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz sowie Miron Melchior, Lehramtsmasterstudent. Die Themen der Vorträge reichen von der Visualisierung von Zink in lebenden Zellen über Kipp-Punkte im Amazonas-Regenwald bis hin zur Entwicklung des kommenden Mobilfunkstandards 6G mithilfe von Künstlicher Intelligenz. Moderiert wird der Abend von dem bekannten Poetry Slamer Nik Salsflausen. Karten sind für zehn Euro an der Abendkasse erhältlich.