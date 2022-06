Am Mittwoch, 15. Juni, präsentieren Schülerinnen und Schüler an der Uni Landau bei einer öffentlichen Science-Fair (Wissenschaftsmesse, beziehungsweise -wettbewerb) ihre Forschungsergebnisse. Die Messe war 2014 vom und am Pamina-Gymnasium in Herxheim gestartet worden. Landrat Dietmar Seefeldt sagt dazu: „Ich bin immer wieder aufs Neue begeistert, was junge Menschen in diesem Wettbewerb leisten. Sicher können sie durch die Erfahrungen auch viel für das spätere Berufsleben lernen.“ Die Science-Fair steht jedes Jahr unter einem anderen Motto, das zu Projekten aus allen Fachrichtungen anregen soll. Das aktuelle Motto lautet „Einzigartigkeit“. Die Eröffnung ist um 14 Uhr im Atrium der Uni. Abschluss und Bekanntgabe der Preisträger erfolgen um 18 Uhr, ebenfalls im Atrium. Nach Angaben des Landrats nehmen mehr als 120 Schülerinnen und Schüler aus Mittel- und Oberstufe in 55 Projektgruppen von 15 Schulen der Region teil. Die Organisation des Wettbewerbs übernimmt eine Planungsgruppe aus aktuellen und ehemaligen Schülern und Lehrkräften. Die Projekte werden außerhalb des Unterrichts erarbeitet.