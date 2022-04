In der Schule lernt man fürs Leben – kann das meiste aber im Alltag nicht anwenden. Das Sci-Tec-Labor der Landauer Uni bietet nun ein neues Projekt an. Jugendliche sollen eigene Ideen entwickeln, verbessern, umsetzen – und ihre Prototypen mit nach Hause nehmen. Damit es spannender wird, gibt es auch eine Challenge.

Eigentlich ist die Idee nicht neu – knapp drei Jahre hat sie auf dem Buckel. Dem geplanten Start des Sci-Tec-Labors der Landauer Uni kam die Pandemie dazwischen, berichtet Alexander Kauertz. Der 45-Jährige leitet an der Uni die Fächer Physik und Technik – und eben auch das neue Labor. Dort sollen Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren so einiges lernen können. Doch dafür muss er ausholen.

Dinge kreativ anders machen

„Was es bedeutet, einen Computer zu hacken, weiß mittlerweile jeder. Hier lernen die Jugendlichen, wie man Dinge anders machen kann“, sagt Kauertz. Im Prinzip könnte man von Life Hacks sprechen – Dinge werden zweckentfremdet oder kreativ benutzt, um Probleme zu lösen. Im Labor wird das Ganze ganz strukturiert ablaufen. Man wolle gemischte Teams – eine Anmeldung für Schulklassen werde es nicht geben. Es gehe auch nicht darum, etwas komplett Neues zu entwickeln, sagt Kauertz. Das erste Smartphone sei auch aus Teilen gebaut worden, die schon längst vorhanden waren. Nur wurden diese Teile eben nutzerfreundlich neu arrangiert – und zwar so, dass sich das Gerät in Windeseile weltweit durchgesetzt hat. Das sei die Leistung der Entwickler gewesen. Ein anderes Beispiel sei das MRT für Kinder: Eine eigentlich laute, weiße und dunkle Röhre wurde wie ein Abenteuerspielplatz gestaltet – die Kinder haben keine Angst mehr und können im Magnetresonanztomografen untersucht werden.

Das Denken des Silicon Valley lernen

Unter den Teilnehmern werden vier Teams gebildet, die jeweils eine Idee entwickeln, berichtet Technik-Dozent Andreas Hauter-Frey. Der 35-Jährige betreut das Projekt. Grenzen werden keine gesetzt, die Idee komme aus dem Team. Nur: Es solle sich um ein Alltagsproblem handeln, das kreativ gelöst wird. Geplant seien klassische Straßenumfragen, bei denen die Jugendlichen das Problem von jeder Seite sehen lernen sollen. Dann gehe es darum, einzugrenzen: Was wollen wir wie tun? Danach werde der Blick wieder geweitet, um mögliche Schwachstellen zu erkennen – und der Fokus neu justiert. Kauertz und Hauter-Frey betonen: So arbeite man auch in den Kreativschmieden im Silicon Valley – dem berühmten Technik-Standort in den USA. Ziel: stetige Weiterentwicklung. Auch dieses Denken sollen die Schüler kennenlernen.

Damit das Ganze spannender wird, gibt es eine Challenge – wie in der Fernsehshow Höhle der Löwen. Um das Material für die Idee zu erhalten, können die Teams 250 Euro gewinnen – wenn sie das Projekt gut präsentieren. „Es ist kein Wettbewerb, alle vier Teams können Geld erhalten“, so Hauter-Frey. Danach geht’s an den Bau eines Prototypen, der natürlich wieder verbessert werden kann. Und wahrscheinlich auch muss. Weitere Hilfe leistet auch das Landauer Zentrum für Technikkultur, mit dem das Labor kooperiere.

Keine handwerklichen Fähigkeiten nötig

Und was lernen die Jugendlichen? Die Zusammenarbeit in der Gruppe, wie man Ideen entwickelt, technisch herstellt und präsentiert, den Prozess, der zu einer Entscheidung führt. Und sie bekommen einen kritischen Blick auf Produkte, sagen Kauertz und Hauter-Frey. „Man muss keine technischen Interessen oder handwerkliche Fähigkeiten mitbringen – auch das wird bei uns gelernt“, fügt Kauertz an.

Info

Das Sci-Tec-Labor geht vom 9. Mai bis zum 18. Juli immer montags von 14 bis 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Infos im Netz unter uni-landau.de/scitec. Anmeldung per E-Mail an scitec@uni-landau.de.