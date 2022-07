„Entweder Maximilian Ingenthron will nicht seinen Aufgaben als Sportdezernent nachkommen oder er verdreht wider besseres Wissen die Wahrheit.“ Mit diesen Worten reagiert der Vorsitzende des Schwimm- und Sportclubs Landau im jüngsten Mitgliederbrief des Vereins auf Aussagen des sozialdemokratischen Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters aus dem Juni. Seit mindestens 45 Jahren beantrage der Verein mehr Wasserfläche, als vorhanden sei, so Bieling. Allein in seiner Zeit als Vorsitzender seien fünf Vorstöße unternommen worden, mehr Wasserfläche oder Trainingsmöglichkeiten zu bekommen. „Dass wir jetzt die freien Kapazitäten im La Ola nicht nutzen konnten, liegt an den Uhrzeiten (...) und nicht daran, dass wir sie nicht brauchen“, argumentiert Bieling.

Zudem habe das Schulschwimmen pandemiebedingt nicht lehrplangerecht stattgefunden. Durch die veränderten Öffnungszeiten des La Ola zwischen 21. Mai bis zu den Sommerferien hätten sich mehr Wasserzeiten ergeben. „Diese Bahnen und das Lehrschwimmbecken hätten den Schulen zugänglich gemacht werden müssen“, betont der Vorsitzende. Dies den Schulen anzubieten, die Nutzung abzufragen und zu organisieren sei „originäre Aufgabe des Schulamtes“. Schuldezernent ist Ingenthron.

„Nur wenige Kenntnisse“

Die SPD und Ingenthron hätten im Frühjahr vorgeschlagen, das La Ola ausschließlich als Schul- und Trainingsbad weiterzubetreiben, erinnert Bieling. „Mit Blick auf die Behauptungen aus der Stadtratssitzung entsteht der Eindruck, dass bei diesem Vorschlag nur wenige Kenntnisse vorliegen, welche Konsequenzen eine solche Ausrichtung in Umsetzung und Belegung bedeuten.“

Der stellvertretende Vorsitzende und CDU-Stadtrat Ralf Eggers hatte Schul- und Sportdezernent Ingenthron im Juni in einer Stadtratssitzung vorgeworfen, an Schul- und Vereinsschwimmen nicht gedacht zu haben, als das La Ola seine Öffnungszeiten über den Sommer hinweg reduziert hat. Es stünden täglich bis 15 Uhr sechs Bahnen und ein Lehrschwimmbecken leer. Ingenthron behauptete, dass weder Eggers in seiner Funktion im Verein noch die Schulen mit diesem Problem an ihn herangetreten seien. Er verwies auf eine Pressemitteilung, in der der Satz „Das Schul- und Vereinsschwimmen findet regulär statt“ stand.