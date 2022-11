Wegen des Wasserrattenschwimmens der Landauer Schulen kann das Schwimmerbecken im La Ola an drei Tagen von Besuchern vormittags nicht genutzt werden. Es ist am Montag, 7. November, am Mittwoch, 9. November, und am Freitag, 11. November, jeweils von 8 bis 13 Uhr belegt. Wie es in einer Mitteilung der Stadtholding heißt, kann es auch zu Einschränkungen im Lehrschwimmbecken kommen.