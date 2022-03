Die stark gestiegenen Energiepreise werden den Start der Freibadsaison am Prießnitzweg nach heutigem Stand nicht beeinflussen. Kurzfristig seinen weder im Freibad noch im Freizeitbad (Hallenbad) La Ola, das in absehbarer Zeit saniert werden muss, Preiserhöhungen geplant, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Man müsse allerdings die Entwicklung im Jahresverlauf im Auge behalten. Denn deutliche Preissteigerungen habe es in den vergangenen Wochen und Monaten nicht nur bei den fossilen Brennstoffen gegeben, sondern auch im Bereich der Wasserchemie und bei der Versorgung mit Ersatzteilen. Beim La Ola gibt es zur Energieversorgung ohnehin einen Sonderfall: Das Wasser der Schwimmbecken wird mit Erdwärme auf 28 Grad beheizt, die aus einer stillgelegten, 1000 Meter tiefen ehemaligen Erdöl-Bohrung der Wintershall AG gewonnen wird. Dazu wird eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe eingesetzt.