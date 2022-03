Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der L544 zwischen Barbelroth und Niederotterbach. In einer scharfen Linkskurve überholte der 20-jährige Biker einen VW Polo. Beim Wiedereinscheren kollidierte der Motorradfahrern mit dem Wagen, wie die Polizei berichtet. Der 20-Jährige verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Ein Rettungshelikopter brachte ihn in die BG-Unfallklinik in Ludwigshafen. Der 39-jährige Autofahrer wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die L544 war bis 17.35 Uhr gesperrt.