Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montag um 17.40 Uhr auf der B48 zwischen Pleisweiler-Oberhofen und Klingenmünster gekommen, teilt die Polizei mit. Ein 37-jähriger Renault-Fahrer fuhr auf der B48 in Richtung Klingenmünster und bog nach links in den Ortsbereich Gleishorbach ab. Ein ebenfalls auf der B48 in Richtung Klingenmünster fahrender Motorradfahrer stieß dabei in die linke Heckseite des gerade abbiegenden Autos. Der 21-jährige Motorradfahrer schlitterte mit seinem Gefährt über die Fahrbahn in den Grünstreifen und kam dort zum Liegen. Er wurde durch den Unfall schwerverletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Der Autofahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Ein sechsjähriges Kind im Pkw erlitt keine Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft Landau ein Gutachter beauftragt. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der Schaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Die B48 war bis etwa 20.50 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.