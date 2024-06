[Aktualisierung: 17 Uhr] Auf der Landesstraße 546, Ortsausgang Schaidt in Fahrtrichtung Steinfeld, ist es am Donnerstag gegen 14.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen gekommen, teilt die Polizei mit. Der Fahrer eines Mercedes und ein 60-jähriger Fahrer eines Dacias fuhren hintereinander auf der L546. Plötzlich fuhr dann ein 80-jähriger mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn – nach eigenen Angaben aufgrund von kurzzeitigem Schwindel. Er kollidierte mit beiden Fahrzeugen. Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Personen verletzt, so die Polizei. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die drei Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen.