Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Freitag gegen 15 Uhr auf der Totenkopfstraße bei St. Martin. Laut Polizei hat ein 64-jähriger Biker kurz hinter dem Totenkopfhütten-Parkplatz Richtung Elmstein eine Linkskurve wohl zu eng genommen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, obwohl dessen Fahrer eine Vollbremsung machte. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich sehr schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Hubschrauber in die BG-Unfallklinik nach Oggersheim geflogen. Die Straße wird wohl bis in den Abend gesperrt sein.