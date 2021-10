Als Reaktion auf illegale Graffiti an der erst in diesem Jahr in Betrieb genommenen Gasdruckregel- und Messanlage „Schwefelquelle“ hat Energie Südwest den Graffiti-Künstler „Alu“ engagiert. Er hat die Fassade des Gebäudes am Landauer Ortsausgang Richtung Godramstein gestaltet. Jetzt zieren gesprayte Trauben, Schriftzüge und gelbe Rohrelemente die Anlage.

„Als lokales Unternehmen ist es uns wichtig, unsere Anlagen ins Landschafts- und Ortsbild einzufügen“, unterstreicht Wolfgang Hausen, Geschäftsführer der Energie-Südwest-Netz-GmbH, in einer Pressemitteilung. „Wir sind der Ansicht, dass ein so beliebter Spazier- und Joggingweg, wie er an der Anlage ,Schwefelquelle’ entlangführt, nicht verunstaltet werden darf.“ Die künstlerische Gestaltung verbinde den Charakter des Weinanbaugebiets und der Gasdruckregelanlage miteinander.

Ins Landauer Netz eingespeist

In der neuen Gasdruckregel- und Messanlage wird Gas vom vorgelagerten Netzbetreiber übernommen und in das Gasnetz der Energie Südwest eingespeist. Die Örtlichkeit liegt an der Quelle „Schwefelbrunnen/Schwefelquelle“, daher wurde der Name „Schwefelquelle“ gewählt.