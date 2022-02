Die kapitale Schwarzerle, die in der Markwardanlage zwischen Spielplatz und Bachlauf steht, muss dringend gefällt werden. Zu diesem Urteil kam der Gutachter, der gerade den Baumbestand im Annweilerer Kurpark prüft. Der Baum sei stark von der Wurzelhalsfäule befallen, informiert Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Wegen Gefahr in Verzug müsse die Erle bereits diese Woche gefällt werden. Der Stamm werde aber noch bis zu fünf Jahre und länger als Habitat für Insekten und Vögel stehen bleiben. Diese Anregung hatte die grüne Stadträtin Dagmar Lange gegeben. Als Ausgleichspflanzung ist eine Trauerweide angedacht, um weiterhin die Beschattung der Queich zu gewährleisten, wie Seyfried informiert. Zudem sollen im Gorgonzolaweg am Wendehammer ein bis drei Bäume gepflanzt werden, wenn sich genügend Baumspender finden.