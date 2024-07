Was zeigt dieses Foto? Das hatte die (ratlose) RHEINPFALZ-Redaktion vor gut einer Woche die Leser gefragt – und eine Antwort erhalten. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Günter Frey aus Annweiler hat in seinem Gedächtnis gegraben – und eine Idee. Es habe sich tatsächlich um ein Preisgericht gehandelt, meint er. „Meiner Erinnerung nach war das 1949, anlässlich des ersten Blumenkorso im großen Programm- und Veranstaltungsangebot während der Südwest-Deutschen Gartenbauausstellung in Landau.“ Die linke der beiden die Bildmitte dominierenden Damen mit großen Hüten müsste Freys Einschätzung nach Kunstmalerin Marie Strieffler, Tochter von Heinrich Strieffler, sein. „Diese war oft mit kunstvoll gestalteten Hüten im Stadtbild zu sehen. Auch in der zweiten Person am Tisch, rechts im Bild, glaube ich den Forstwissenschaftler Prof. Dr. Ing Theodor Künkele zu erkennen. Derselbe war Gestalter und Leiter des forstlichen Teils der Gartenbauausstellung in Landau. Ich hoffe, dass ich richtig liege, man kann sich auch täuschen, denn die Begegnungen sind schon lange her.“