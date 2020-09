Kränklich grün-gelb – in dieser Farbe präsentiert sich derzeit der Schwanenweiher im Ostpark. Auffällig riechen tut er nicht, und es treiben auch keine toten Fische bauchoben an der Wasseroberfläche. Aber das Problem ist der Umweltabteilung der Stadt bekannt, bestätigt die Pressestelle der Verwaltung. Es sei auch eine Wasserprobe entnommen worden. Allerdings liege kein Ergebnis vor. Die bisherige Vermutung lautet, dass „irgendetwas“ in den Weiher eingeschwemmt worden ist. Zuletzt hatte der Weiher im Mai kurz vor dem ökologischen „Umkippen“ gestanden; die Stadt hatte daraufhin Wasser aus der Queich eingeleitet, um den Sauerstoffgehalt zu erhöhen. Der Weiher soll diesen Winter geleert und im kommenden Jahr saniert werden.