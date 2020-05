Die Stadt Landau leitet am Donnerstag Wasser aus der Queich in den Schwanenweiher ein. Das teilt Pressesprecherin Sandra Diehl mit. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd hat die Einleitung für einen Tag genehmigt. Die Sauerstoffwerte des Weiher-Wassers hatten sich im Lauf der Woche deutlich verschlechtert, ein Umkippen wurde befürchtet. Die geringen Sauerstoffwerte und die hohe Wassertemperatur in Kombination mit den Wettervorhersagen für die kommenden Tage seien deutliche Anzeichen dafür, dass der Weiher erneut umzukippen drohe, sagte Umweltdezernent Lukas Hartmann (Grüne). Der Weiher soll im Zuge der Umgestaltung des Ostparks auch saniert werden. Er gilt schon seit längerer Zeit als „totes Gewässer“.