Der Landauer Schwanenweiher wird wohl ab September wieder mit Wasser befüllt. Wie Beigeordneter Lukas Hartmann (Grüne) und die Leiterin der Grünflächenabteilung der Stadt, Sabine Klein, mitteilen, werde die Befüllung rund 80 Tage dauern. Sollten Wetter und andere Faktoren mitspielen, werde der See im Ostpark wohl im November/Dezember wieder komplett gefüllt sein. Wie Hartmann betonte, sei die Stadt sowohl im Zeitplan und liege im beschlossenen Budget. Der Boden sei zu rund 80 Prozent gemacht, sagte Klein, Teile des ausgehobenen Materials könnten wiederverwendet werden. Die Mauern würden noch verfugt, damit möglichst wenig Wasser aus dem Weiher entweichen könne. Auch die Verbindung zur Queich wurde unterbrochen – deren Wasser könne nun nicht mehr eindringen. Das marode Hüttchen auf der Insel, in dem die Gänse und Enten geschützt sind, werde hingegen noch entfernt. Denn die Tiere seien Teil des Problems am Schwanenweiher: Mehr Tiere bedeuten mehr Kot und mehr Nährstoffeintrag in den Weiher – also mehr Pflanzenwachstum und damit ein wahrscheinlicheres Umkippen des Gewässers.