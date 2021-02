Landau. Die geplante und bereits verschobene Sanierung des Schwanenweihers verschiebt sich um eine weitere Woche. Grund ist das Wetter.

Der Schwanenweiher soll im ersten Schritt der Sanierung trockengelegt werden. So kann die Schlammschicht am Grund abgetragen werden. Doch die anhaltenden Regenfälle machen der Stadt einen Strich durch die Rechnung: Man wolle ausschließen, dass das Wasser des Schwanenweihers die Kläranlage überlastet, hieß es bereits in der vergangenen Woche.

Die Stadtverwaltung lasse derzeit in Abstimmung mit dem Team der Kläranlage kontinuierlich Wasser aus dem Weiher in die Kanalisation ab. „Trotzdem ist der Wasserspiegel des Schwanenweihers durch den außergewöhnlich hohen und langen Niederschlag der vergangenen Tage um rund 15 Zentimeter gestiegen“, teilt die Stadt weiter mit. Die Sanierung soll nun bei entsprechender Witterung am 15. Februar beginnen.