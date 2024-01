Sechs Jugendliche haben am Samstag trotz eines Verbots und einer Absperrung die Eisfläche des Landauer Schwanenweihers betreten. Das teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Die Jugendlichen verließen das Eis nach Aufforderung durch die Mitarbeiter des Ordnungsamts.

Laut Sprecherin Sandra Diehl führt die Stadt verstärkt Kontrollen im Bereich des gesperrten Weihers durch. So erwischten die Mitarbeitenden des Ordnungsamts bei einer weiteren Kontrolle am Samstagabend erneut jemanden auf dem Eis. Bisher konnten die Personen durch Ansprache sowie einer mündlichen Verwarnung dazu bewegt werden, die Eisfläche zu verlassen.

Bereits am Freitag berichtete die RHEINPFALZ über den zugefrorenen Schwanenweiher im Landauer Ostpark und den dringenenden Appell der Stadt, die Eisdecke des seit Donnerstagabend gesperrten Weihers nicht zu betreten. Der Appell scheint bei noch nicht allen angekommen zu sein: Gerade Kinder und Jugendliche werden immer wieder auf dem Eis gesichtet. So erzählt auch ein Leser, am vergangenen Wochenende spielende Kinder auf dem Schwanenweiher gesichtet zu haben.

Feuerwehrchef: Kinder können jederzeit einbrechen

Die Polizei informiert auf Nachfrage von einem Einsatz wegen mehrerer Kinder auf dem Eis am Donnerstag. Man habe die Kinder angesprochen, diese haben daraufhin die Eisfläche verlassen.

Ebenso warnt der Chef der Stadtfeuerwehr, Dirk Hargesheimer, ausdrücklich davor, die Eisfläche zu betreten und appelliert an die Eltern „Kinder fühlen sich zur Eisfläche hingezogen, doch diese könnten jederzeit einbrechen und unter das Eis geraten“, so Hargesheimer. „Helfende Personen würden dadurch ebenfalls in Gefahr gebracht.“ Er bittet Eltern, auf ihre Kinder zu achten und ihnen die Gefahren zu erklären, die ein Betreten der Eisfläche mit sich bringt.