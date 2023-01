Der Schwanenweiher im Ostpark füllt sich nur langsam. Das ist aber kein Problem und weder auf Wassermangel noch auf ein Leck der neuen Abdichtung zurückzuführen, sondern so geplant. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde die im Dezember unterbrochen, weil noch Fundamente für ein Holzpodest im Norden hergestellt werden mussten. Die Füllung des Weihers wurde dann am 9. Januar fortgesetzt. Der Weiher wird zunächst bis zur Oberkante der Fundamente gefüllt, was etwa 30 Zentimeter unter dem Ziel-Füllstand ist, damit die Plattform noch montiert werden kann. Im Frühjahr werden noch die Sumpfpflanzen in den Feuchtzonen gepflanzt und dann der Wasserspiegel auf die finale Zielhöhe gebracht.