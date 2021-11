Der Hauptausschuss hat am Dienstagabend mit großer Mehrheit dafür gestimmt, den Ostpark und insbesondere den Schwanenweiher trotz deutlich gestiegener Kosten von rund 1,1 Millionen Euro zu sanieren. Ausschlaggebend dafür war, dass sich am Nachmittag Vertreter der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier drei Stunden lang vor Ort informiert und der Stadt geraten hatten, beim Land eine höhere Fördersumme zu beantragen. Wenn die Mehrkosten unabweisbar und unaufschiebbar seien, könne die Stadt mit einer wohlwollenden Prüfung rechnen, so Bauamtsleiter Christoph Kamplade.

