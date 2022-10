Die Trockenzeit ist zu Ende – auch beim Schwanenweiher. Wie die Stadt mitteilt, soll am Montag wieder Wasser in das Schmuckstück des Landauer Ostparks eingelassen werden. Ebenfalls für Montag lädt die Verwaltung auch zu einer öffentlichen Baustellenbegehung mit Umweltdezernent Lukas Hartmann und Grünflächenamtsleiterin Sabine Klein durch den Park ein. Treffpunkt ist an der Festhalle.