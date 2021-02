Mit Sorge haben Tierfreunde offensichtlich die Aktionen am Schwanenweiher in Landau beobachtet, bei dem seit Montag das Wasser abgelassen wird, weil er gereinigt, ausgebaggert und später wieder befüllt werden soll. Vor allem zwei Kanadagänse können sich nicht selbst retten und in andere Gefilde fliegen, weil ihre verletzten Flügel das verhindern. Die Stadt hat zugesagt, sich zu kümmern. Am Dienstag teilte die Verwaltung auf Anfrage mit, dass nun auch die letzte Gans eingefangen und zu einer Vogelschützerin gebracht worden sei, die sich um das Tier kümmern werde. Sie versorgt nicht nur die beiden Kanadagänse, sondern auch eine Graugans. Jetzt seien nur noch zwei Nilgänse am Weiher, hieß es im Rathaus: „Die können wegfliegen. Wir haben ein Auge drauf.“