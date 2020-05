Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Schwarz (SPD) lädt die Sportvereine der Stadt Landau zu einer Telefonkonferenz am Freitag, 5. Juni, ein. „Neben den gravierenden sozialen Aspekten sind es vor allem die wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie, die den Vereinen Kopfzerbrechen bereiten“, weiß der Hainfelder, der 2016 direkt das Mandat im Wahlkreis 50 Landau gewann. „Die für Sportvereine wichtigen Einnahmen durch den Betrieb der Vereinsgaststätten sind weggebrochen. Gleichzeitig laufen regelmäßige Ausgaben für Pacht und Leasing, die Pflege der Sportanlagen sowie Gehälter für Trainerinnen und Trainer weiter.“

Um Vereinen unter die Arme zu greifen, die in Existenznot geraten sind, hat die Landesregierung ein Hilfsprogramm aufgelegt. Es sieht Soforthilfen bis zu 12.000 Euro vor. Den Schutzschild möchte Schwarz in Not geratenen Sportvereinen der Stadt Landau in einer telefonischen Vereinskonferenz am Freitag, 5. Juni, um 16 Uhr vorstellen und dabei offene Fragen beantworten. Auch Randolf Stich, Staatssekretär, und Florian Maier, SPD-Fraktionsvorsitzender in Landau und Landtagskandidat, würden teilnehmen.

Interessierte Vereine können sich per E-Mail an kontakt@wolfgang-schwarz.-mdl.de anmelden und erhalten anschließend einen Zugangscode zur Telefonkonferenz.