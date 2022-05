Zum wiederholten Male ist in Pleisweiler-Oberhofen in der Nähe der nördlich in den Weinbergen gelegenen Schutzhütte von einem Waldgrundstück Holz gestohlen worden, wie die Polizei berichtet. Die bislang unbekannten Täter nutzten den Tatzeitraum vom 2. bis 7. Mai für den Abtransport der drei Ster Kastanienholz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.