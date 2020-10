Überspülte Straßen und vollgelaufene Keller – Wetterextreme werden häufiger und damit der Hochwasserschutz sehr viel wichtiger. Nun stehen zwei Vor-Ort-Termine in Stadtdörfern an.

Zunächst will sich der Landauer Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb (EWL) zusammen mit der Stadtverwaltung und einem Ingenieurbüro im Landauer Stadtdorf Wollmesheim am kommenden Mittwoch mit der Frage befassen, wie hoch die Gefahr für Hochwasser und Überschwemmungen ist – und was man dagegen tun kann. Am Freitag, 30. Oktober, folgt dann Mörzheim. Die Ergebnisse des Rundgangs fließen in ein Hochwasser-Schutzkonzept ein. Die Ergebnisse der Vorarbeiten und der 13 Ortstermine werden später in je zwei Workshops vorgestellt und weiterverarbeitet.

Alle Interessierten sind eingeladen, an den Rundgängen durch Wollmesheim und Mörzheim teilzunehmen. Der EWL bittet um Anmeldung. Weiterhin gelten die aktuellen Masken- und Abstandsregeln.

Termine

28. Oktober, 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Wollmesheim. Anmelden können sich Interessierte bis 29. Oktober beim EWL unter Telefon 06341 138611 oder per E-Mail an hochwasser@landau.de oder im Ortsvorsteherbüro Wollmesheim unter Telefon 06341 131186 oder per E-Mail an ovb-wollmesheim@landau.de.