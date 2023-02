Eines der Schwerpunktthemen des neuen Jahresprogramms der Landauer Zooschule ist der Schutz von Reptilien. Auch das Zootier des Jahres, der Ara, steht besonders im Fokus.

Wie die Gründerin und Leiterin der Zooschule, Gudrun Hollstein, und ihre Stellvertreterin Christina Butz bei der Vorstellung des Programms erläuterten, besteht die Einrichtung mittlerweile 30 Jahre. „Groß und Klein, Jung und Alt dürfen sich dieses Jahr auf mehr als 20 Sonderveranstaltungen rund um den Tier- und Artenschutz freuen, die neben dem sonstigen umfangreichen Angebot der Zooschule stattfinden“, so die beiden. Dazu gibt es Aktionen in den Schulferien mit wöchentlichen Betreuungsangeboten und einzelnen Workshops. Dem Ara beispielsweise ist ein „Weltretter-Camp“ mit Übernachtung im Zoo am 23./24. September gewidmet. Dafür und für die Zoo-Erlebniswochen zum „ABC der Tiervielfalt“ werden noch Sponsoren gesucht, um die Teilnahme für möglichst viele Kinder erschwinglich zu machen.

Mitglieder gesucht

Zwei weitere sehr wichtige Anliegen der Zooschule kamen ebenfalls zur Sprache: So wünsche sich Hollstein eine wesentliche Stärkung des Fördervereins der Zooschule durch mehr Mitgliedschaften. Diese seien auch deshalb notwendig, da wegen des anhaltenden großen Zulaufs und zur Fortentwicklung des Bildungsangebots eine Erweiterung des Zooschulgebäudes durch eine Aufstockung dringend erforderlich ist.

Beigeordneter Jochen Silbernagel, Bernd Wichmann, Geschäftsführer des Büros für Tourismus, und Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn überreichten dem Team der Zooschule den Erlös aus dem Verkauf der Deko-Weihnachtsbäume des Thomas-Nast-Nikolausmarkts in Höhe von 450 Euro.

Info

Anmeldungen zu den Veranstaltungen der Zooschule sind wochentags zwischen 8 und 12 Uhr unter Telefon 06341 137011 möglich. Weitere Infos unter www.zooschule-landau.de oder www.zoo-landau.de.