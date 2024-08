Der in Landau ansässige Verein Sphenisco (Schutz des Humboldt-Pinguins) hat sich erneut für den Erhalt des Humboldt-Archipels in Chile eingebracht. Als Mitinitiator und finanzieller Unterstützer habe der Verein mit seinen chilenischen Partnern am 3. April einen Literaturwettbewerb für Laien ausgeschrieben, wie Sphenisco mitteilt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollten zum Thema „Humboldt-Archipel in 110 Worten“ die Schönheiten des Archipels in Geschichten, Gedichten und Essays niederschreiben. Die Anzahl von 382 eingereichten Beiträgen habe alle Erwartungen übertroffen. Eine Jury, bestehend aus zwei Schriftstellerinnen sowie einem Autor und Historiker, hat die drei Sieger ermittelt. Auf Drängen Spheniscos und seiner chilenischen Partner hatte die Regierung in Santiago den Humboldt-Archipel vor einem Jahr per Gesetz zur Meeresschutzzone erklärt, wie der Verein schreibt. Zur Erhaltung der Lebensräume von Seevögeln, Humboldt-Pinguinen, Delphinen und Walen soll nun in einem gesetzlich vorgeschriebenen Prozess ein Managementplan innerhalb von zwei Jahren erstellt werden. Unabhängig davon erachtet es Sphenisco nach eigenen Angaben für notwendig, die Bedeutung der Schutzzone immer wieder in die Öffentlichkeit zu tragen.